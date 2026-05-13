مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار منزل مكون من طابقين، اليوم الأربعاء، بقرية المعابدة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية المعابدة ووجود ضحايا و مصابين.

وإنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين ، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الضحية والمصابين من تحت الأنقاض، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.