إسكان النواب تبدأ مناقشة موازنة 2026/2027 لصندوق التنمية الحضارية

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بعدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

المخصصات المالية

ويتضمن الاجتماع مناقشة المخصصات المالية وخطط العمل الخاصة بكل من صندوق التنمية الحضرية، صندوق الإسكان الاجتماعي، الهيئة العامة للتنمية السياحية، هيئة تنمية الصعيد، الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بالإضافة إلي مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات

يأتي الاجتماع في إطار مناقشات البرلمان لمشروع الموازنة الجديدة، والوقوف على مستهدفات الجهات المعنية بقطاع الإسكان، خاصة في ما يتعلق بخطط التوسع العمراني، وتطوير المدن الجديدة، وبرامج الإسكان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.