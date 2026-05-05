قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: لن نتسامح مع أية محاولات إيرانية لزعزعة استقرار بريطانيا
تفاصيل تورط إثيوبيا في قصف مطار الخرطوم الدولي
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
وزير الخارجية: نتطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب : ربط شكاوى المواطنين بالذكاء الاصطناعي يعيد ضبط منظومة الخدمات

النائب محمود طاهر
النائب محمود طاهر
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمنظومة "الاستجابة السريعة"، مؤكدًا أنها تمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية والانتقال من النمط التقليدي في التعامل مع شكاوى المواطنين إلى نموذج أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا والسرعة في الاستجابة.

وأكد طاهر، في تصريحات له، أن اعتماد الوزارة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي يعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة التحولات الرقمية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الرصد الاستباقي للمشكلات قبل تفاقمها يسهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء على المواطنين وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة والقديمة على حد سواء.

 جدية الدولة في التعامل مع ملف الخدمات

وأضاف أن الالتزام بزمن استجابة لا يتجاوز 24 ساعة يعد مؤشرًا إيجابيًا على جدية الدولة في التعامل مع ملف الخدمات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، ما ينعكس على تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويؤكد أن هناك إرادة حقيقية لتحسين مستوى الأداء الحكومي.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان أن نجاح المنظومة في التعامل مع النماذج الواقعية، مثل سرعة التدخل لحل مشكلات الصرف الصحي، يؤكد أهمية تعميم هذه التجربة وتطويرها لتشمل كافة المحافظات والهيئات الخدمية، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح تتبع الشكاوى وتحليلها لاستخلاص مؤشرات دقيقة تدعم متخذ القرار.

 ربط منظومة الاستجابة السريعة بخطط الصيانة الدورية 

وشدد طاهر على أهمية ربط منظومة الاستجابة السريعة بخطط الصيانة الدورية والاستثمار في البنية التحتية، بحيث لا تقتصر على التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل تمتد إلى التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، من خلال تحليل البيانات المتراكمة، وهو ما يعظم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ويحولها إلى أداة للتخطيط الاستراتيجي وليس فقط أداة للتعامل اللحظي.

كما دعا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتوسيع نطاق التوعية باستخدام المنظومة لضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة، مع وضع آليات واضحة لقياس رضا المواطنين بشكل دوري وشفاف، وربط نتائج التقييم بمستوى أداء الجهات التنفيذية.

 تطوير منظومة الخدمات الحكومية

وأكد النائب محمود طاهر أن تطوير منظومة الخدمات الحكومية يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، وأن توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطن هو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن البرلمان سيواصل دعم ومتابعة هذه الجهود لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

النائب محمود طاهر مجلس النواب البرلمان وزارة الاسكان الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: إدانة مصر للعدوان الإيراني رسالة ردع وقرار بحماية التوازن الإقليمي

النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر

إليزابيث شاكر: موقف مصر من الاعتداء على الإمارات إعلان ردع عربي حاسم

اللواء الدكتور رضا فرحات

فرحات: العدوان الإيراني على الإمارات تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد