برلمانية تشيد بالتضامن المصري مع الإمارات: صمام أمان لمواجهة التهديدات الجيوسياسية بالمنطقة

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن استهداف الناقلة الإماراتية في مضيق هرمز، يعكس رؤية الدولة المصرية الثابتة في صون الاستقرار الإقليمي، مشددة على أن تأمين الممرات المائية مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا كاملًا ببروتوكولات الأمن البحري الدولي.

وأوضحت “هندي”، في تصريحات لها، أن مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وتضع العراقيل أمام انسياب حركة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن لجنة العلاقات الخارجية تتابع باهتمام التداعيات الجيوسياسية لهذه التطورات، وتدعم كافة التحركات المصرية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المصالح المشتركة.

التضامن المصري مع دولة الإمارات

كما أشارت النائبة إلى أن التضامن المصري مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يتجاوز التنسيق السياسي إلى كونه شراكة استراتيجية ووحدة مصير، واستمرارًا واضحًا لسياسة مصر تجاه حماية أمن أشقائها، لافتة إلى أن القاهرة وأبوظبي تمثلان معًا صمام أمان للمنطقة في مواجهة الممارسات التي تستهدف زعزعة الثقة في أمن الممرات الملاحية العربية.

تفعيل الأدوات الدبلوماسية

واختتمت عضو لجنة العلاقات الخارجية تصريحها بالتأكيد على ضرورة تفعيل الأدوات الدبلوماسية متعددة الأطراف لردع هذه التجاوزات، مؤكدة أن مصر ستظل تلعب دورها التاريخي كقوة اتزان تسعى دائمًا لتغليب لغة الحوار ومنع انزلاق المنطقة نحو صراعات مفتوحة تضر بمصالح الشعوب.