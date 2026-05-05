برلمان رومانيا يصوت لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوروبي

صوّت البرلمان الروماني لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس تصاعد التوترات داخل المشهد السياسي في البلاد وتزايد الانقسامات حول توجهات الحكومة.

وجاء قرار حجب الثقة بعد جلسة برلمانية شهدت نقاشات حادة بين الكتل السياسية، حيث عبّرت المعارضة عن عدم رضاها عن أداء الحكومة، متهمة إياها بعدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، في حين دافع مؤيدو رئيس الوزراء عن سياساته باعتبارها داعمة لمسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي والإصلاحات الداخلية.

ويُعد هذا التطور خطوة مهمة قد تفتح الباب أمام تغييرات سياسية واسعة، سواء عبر تشكيل حكومة جديدة أو الدعوة إلى ترتيبات سياسية بديلة خلال المرحلة المقبلة، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الإدارة التنفيذية في البلاد.

ويأتي هذا التصويت في سياق أوروبي أوسع يشهد تحديات سياسية داخل عدد من الدول الأعضاء، مع تصاعد النقاش حول السياسات الاقتصادية والهجرة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ما ينعكس على الاستقرار الحكومي في بعض العواصم الأوروبية.

ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات السياسية خلال الأيام المقبلة لتحديد الخطوات التالية، بما في ذلك إمكانية تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة أو التوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقًا للدستور الروماني.