ماكرون يدعو لتفعيل آلية مكافحة الإكراه الأوروبية حال فرض واشنطن رسوما جديدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم إجراء اتصال مع نظيره الإيراني خلال اليوم، لبحث التطورات المرتبطة بالتوترات في منطقة مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وأوضح ماكرون أن المحادثات المرتقبة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتفادي أي تصعيد إضافي قد يهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة، في وقت تشهد فيه المنطقة حساسيات متزايدة بين القوى الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إلى تفعيل آلية “مكافحة الإكراه” الأوروبية في حال قيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي أدوات اقتصادية للدفاع عن مصالحه التجارية في مواجهة أي إجراءات أحادية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تحركات دبلوماسية أوسع يقودها فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتعامل مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة على أكثر من صعيد.