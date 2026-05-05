ماكرون يدين الضربات الإيرانية ضد الإمارات: غير مقبولة

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضربات الإيرانية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج.

دعم الحلفاء في المنطقة

وأكد ماكرون، في منشور عبر منصة إكس، أن فرنسا ستواصل دعم حلفائها في الإمارات وفي المنطقة، مشددًا على التزام بلاده بالدفاع عن أمن واستقرار شركائها الإقليميين.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن التوصل إلى حل دائم للصراع يرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

دعوة لاتفاق أمني شامل

وشدد ماكرون على أهمية إبرام اتفاق قوي يوفر ضمانات أمنية لدول المنطقة، موضحًا أن هذه الضمانات يجب أن تشمل مواجهة التهديدات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني.

تحذير من زعزعة الاستقرار

كما لفت إلى ضرورة التصدي للأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى التحركات التي تُنسب إلى إيران، والتي تسهم في زيادة حدة التوترات.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الإقليم حالة من القلق المتزايد، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن الملاحة والتوازنات الإقليمية.