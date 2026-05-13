تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

شهدت كلية الهندسة جامعة الزقازيق مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث المهندس محمود أحمد نجم بقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية تحت عنوان "تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام نفاث البلازما" وذلك بقاعة المناقشات (أ) بالكلية.
جاءت الرسالة تحت إشراف كل من الدكتورة منا كمال مباشر أستاذ الفيزياء بقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والدكتور عادل حلمي فيلبس أستاذ الفيزياء بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس والدكتور أشرف السباعي كمال مدرس الفيزياء بقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.
وضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور حسن حسن عفيفي أستاذ فيزيقا الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث كمحكم خارجي والدكتور محمد أحمد الشاعر أستاذ الفيزياء بقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق كمحكم داخلي إلى جانب الدكتور عادل حلمي فيلبس مشرفًا.
وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز وسط إشادة بالمستوى العلمي والبحثي للرسالة وأهميتها في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التقنيات الحديثة.