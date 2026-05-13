بدرية طلبة: مش مطلوب مني أتخن عشان أجرب المنتج على نفسي

أعربت الفنانة بدرية طلبة، عن مشاركتها في الإعلان عن أحد أدوية التخسيس، مؤكدة أن السبب الأساسي في الأزمة هو غياب الأمانة في التعامل معها ومع الجمهور، وقالت إنها لم تكن على علم بأن المنتج سيتم تداوله إعلاميًا بهذه الطريقة بعد مرور عام، مشيرة إلى أنها شعرت بالصدمة من تطورات الموضوع.

وأضافت "طلبة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها كانت تختار المنتجات التي تناسبها فقط، خاصة أنها كانت تتعامل مع منتجات طبيعية مثل لبن الصويا والأعشاب، مؤكدة أنها ليست مطالبة بتجربة المنتج على نفسها بهدف تغيير وزنها: "أنا مش هتخن عشان أجربه"، مشيرة إلى أنها تلقت بالفعل تعليقات من فتيات يؤكدن أن المنتج لم يحقق نتائج وأن سعره مرتفع.

كما كشفت أنها نصحت من قبل بعدم الدخول في هذا الأمر لكنها لم تستمع جيدًا لبعض النصائح، ومنها نصيحة الفنانة راندا البحيري، وأكدت في ختام حديثها أنها فوجئت بما حدث وأنها كانت في ذلك الوقت عند طبيب الأسنان، مما اضطرها لإنهاء المكالمة بشكل سريع، مقدمة اعتذارها للإعلامية بسمة وهبة.

https://www.facebook.com/reel/3464583677029237