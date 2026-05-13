أحمد رأفت: جمهور الاتحاد السكندري هو الظهر والسند الحقيقي

​أشاد أحمد رأفت، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بالنتائج المميزة التي حققتها فرق النادي اليوم في منافسات كرة السلة وكرة القدم، مؤكداً أن "سيد البلد" دائماً ما يظهر معدنه الأصيل في الأوقات الحاسمة.

الروح القتالية كانت هي المفتاح

​وفي تصريحات صحفية عقب فوز فريق السلة على النادي الأهلي في ثالث مباريات نهائي الدوري، أكد رأفت أن الروح القتالية كانت هي مفتاح الفوز، قائلاً: ​"لقد عاد الأمل من جديد؛ رجال السلة قدموا ملحمة فنية وتكتيكية أمام الأهلي، وأثبتوا أن المنافسة على اللقب لا تزال في الملعب، هذا الفوز يعكس شخصية نادي الاتحاد التي لا تعرف اليأس".

توقيت مثالي لفريق الكرة

​​وعلى صعيد كرة القدم، أبدى عضو مجلس الإدارة ارتياحه الشديد للفوز المهم الذي حققه الفريق الأول على نادي طلائع الجيش، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث جاءت في توقيت مثالي لتمنح الفريق دفعة قوية للابتعاد عن صراع الهبوط وتأمين موقف النادي في جدول الدوري.

​​واختتم أحمد رأفت تصريحاته بالحديث عن الدور المحوري لجماهير الثغر، واصفاً إياهم بـ "الدرع والسيف" للنادي: ​"سيظل جمهور الاتحاد السكندري هو الظهر والسند الحقيقي لجميع الألعاب، هم اللاعب رقم واحد الذي يظهر دائماً في الأزمات قبل الأفراح، ومجلس الإدارة يثمن هذا الدعم الأسطوري، ونعدهم ببذل أقصى جهد لوضع النادي في مكانته الطبيعية التي يستحقها".