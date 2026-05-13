تفاصيل ظهور 4 قرود بمقابر العامود.. ورسالة لمواطني الإسكندرية:لا تخافوا

تسبب تواجد 4 قرود، فى مقابر العامود بمنطقة كرموز فى الإسكندرية، فى إحداث حالة من الذعـ ـر والقلـق لدى المواطنين، خوفًا من مهاجمتهم أو إلحاق الضرر بهم.

الحماية المدنية تحاول ملاحقة القرود

وتكثف قوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات بالتعاون مع حديقة حيوان الإسكندرية للإمساك بالقرود والسيطرة عليهم منذ أسبوعين دون جدوى.

وقالت الدكتورة شيماء عبدالله، مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية، إن الحديقة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة منذ أسبوعين بوجود 4 قرود في مقابر العمود بكرموز يمارسون حياتهم أعلى الأشجار والأسوار المحيطة بالمقابر، إلا أن الجهود لم تنجح حتى الآن فى الإمساك بهم والسيطرة عليهم.

وأوضحت أن البلاغ أفاد بأن القرود الأربعة هربت من أحد التجار في سوق الجمعة واستقر بهم الحال فى مقابر العمود.