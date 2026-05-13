وزير التموين يحسم الجدل: تطوير الدعم لن يمس محدودي الدخل.. والدولة مستمرة في الحماية الاجتماعية

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة ملتزمة بشكل كامل باستمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن أي تطوير لمنظومة الدعم يهدف بالأساس إلى ضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

الكفاءة في توزيع الدعم

وأوضح، خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وفق دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق العدالة والكفاءة في توزيع الدعم.

توفير الخبز والسلع التموينية

وأشار وزير التموين إلى أن الدولة تتحمل سنويًا مليارات الجنيهات لتوفير الخبز والسلع التموينية، مؤكدًا أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وأن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية ضمن ملفات الأمن القومي.

تسرب الدعم لغير المستحقين

وأضاف أن أي تحديث مستقبلي لمنظومة الدعم يستهدف منح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته، إلى جانب منع تسرب الدعم لغير المستحقين والحد من استغلاله بطرق غير قانونية، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، مع استمرار جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية والحفاظ على مخزون آمن يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

حرية اختيار السلع

من جانبه، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أهمية توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، موضحًا أن بعض الدول حققت نجاحًا من خلال تطبيق منظومة الدعم النقدي، التي تمنح المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات، وتساعد في تقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.