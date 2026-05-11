استعدادًا لعيد الأضحى.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض «أهلاً بالعيد» بحدائق القبة

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض “أهلاً بالعيد” بالسوق الحضاري “تحيا مصر” بمنطقة حدائق القبة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية متكاملة، بما يواكب حجم التنمية والتطوير الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

120 منفذ بيع متنوعًا تشمل السلع الغذائية الأساسية

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية.

ويضم المعرض المقام داخل السوق الحضاري أكثر من 120 منفذ بيع متنوعًا تشمل السلع الغذائية الأساسية، واللحوم، ومستلزمات عيد الأضحى، والملابس، والأحذية، والمفروشات، وكافة احتياجات الأسرة المصرية، بما يوفر للمواطنين تجربة تسوق متكاملة داخل بيئة منظمة وآمنة وحضارية.

وتشارك في المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص، من خلال طرح السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيت واللحوم، إلى جانب مستلزمات الأسرة، بأسعار مناسبة، دعمًا لجهود الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين خلال المواسم والأعياد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن إقامة الأسواق الحضارية تأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتقنين أوضاع الأسواق، بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والخدمية، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير خدمات منظمة وآمنة للمواطنين والتجار على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في التوسع في إقامة وتطوير الأسواق المنظمة والمعارض السلعية بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، بما يدعم جهود ضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في إتاحة السلع، وتعزيز تواجد المنافذ المنظمة، خاصة خلال المواسم والأعياد.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن المعرض المُقام داخل السوق الحضاري بمنطقة حدائق القبة يمثل إضافة مهمة للمنطقة، خاصة مع ضمه للموقف الرئيسي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتنظيم حركة البيع والشراء، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين داخل نطاق حضاري منظم.

ويأتي إنشاء السوق ضمن جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومنظمة للتسوق.