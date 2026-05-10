التموين: انتهاء موسم السكر باستلام أكثر من 6 ملايين طن قصب و337 ألف طن بنجر

محمد صبيح

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستلام كامل محصول قصب السكر المورد من المزارعين، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية انتهاء موسم حصاد وتوريد قصب السكر لعام 2026، محققة نتائج إيجابية تجاوزت المستهدفات الإنتاجية للموسم الحالي، والمقدرة بـ6 ملايين طن، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي كميات القصب التي تم استلامها من المزارعين عبر مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بلغ أكثر من 6 ملايين و248 ألف طن من القصب، وهو ما يعكس ارتفاع معدلات التوريد وانتظام عمليات الاستلام طوال الموسم.

وقال إن الكميات الموردة أسهمت في إنتاج نحو 665 ألف طن من سكر القصب الأبيض، من خلال المصانع التابعة للشركة بمحافظات الصعيد، وذلك ضمن الخطة الإنتاجية التي استهدفت تعظيم الاستفادة من المحصول المحلي وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن نجاح الموسم جاء نتيجة التنسيق المستمر بين الشركة والمزارعين، إلى جانب انتظام عمل المصانع على مدار 24 ساعة بنظام الورديات، بما ساهم في تسهيل عمليات الاستلام وتقليل الفاقد وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في جهودها لتطوير صناعة السكر ورفع الطاقات الإنتاجية للمصانع التابعة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء وتوفير السكر في السوق المحلية بصورة مستقرة.

وفي سياق متصل، أوضح أنه تم توريد 337 ألف طن من البنجر إلى مصنع سكر أبو قرقاص منذ بداية موسم حصاد 2026 وحتى اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج 44 ألف طن من سكر البنجر من الكميات المستلمة.

