الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير التموين: تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار وتطوير الخدمات

محمد صبيح

في إطار متابعة تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي شهدتها الوزارة مؤخرًا، وعقب حركة التنقلات والتغييرات الموسعة لعدد من القيادات ومديري المديريات، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة آليات العمل خلال المرحلة الحالية، والتي تشهد عددًا من الملفات الحيوية المهمة، في مقدمتها موسم توريد القمح المحلي والاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدكتور شريف فاروق على التواصل المباشر مع القيادات التنفيذية عقب التشكيل الجديد، بما يضمن توحيد الرؤى وآليات العمل، ودفع منظومة الأداء ميدانيًا، والتأكيد على أهمية التواجد الفعّال بين المواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشدد وزير التموين خلال الاجتماع على ضرورة اضطلاع كل مسؤول بدوره الكامل في تنفيذ استراتيجية الوزارة، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المديريات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المرحلة الحالية تُعد من المراحل المهمة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية والمتابعة اليومية، خاصة في ظل تزامن عدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها متابعة انتظام موسم توريد القمح المحلي باعتباره أحد أهم ملفات الأمن الغذائي، إلى جانب الاستعداد المكثف لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع واللحوم بكميات مناسبة.

وفي هذا السياق، أولى الاجتماع أهمية خاصة لموسم توريد القمح المحلي، حيث وجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة مواقع الاستلام والتخزين، وتيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين، وضمان سرعة صرف مستحقاتهم، بما يعزز من معدلات التوريد ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث شدد الوزير على تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم بكميات كافية، وضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية، مع رفع درجة الاستعداد بكافة المديريات لضمان استقرار الأسواق خلال هذه الفترة.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا مستمرًا للأداء، مع ربط واضح بين حجم الجهد المبذول والنتائج المتحققة على أرض الواقع، بما يرسخ معايير الكفاءة والانضباط ويعزز من قدرة الوزارة على تنفيذ مستهدفاتها وخدمة المواطنين بكفاءة وفاعلية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة إعداد تقارير دورية حول معدلات الأداء ومؤشرات الإنجاز بكل مديرية، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين كافة قطاعات الوزارة والمديريات بالمحافظات خلال المرحلة المقبلة.

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
