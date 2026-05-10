اقتصاد

تكريم مراكز خدمة المواطنين المتميزة بوزارة التموين في جائزة التميز الحكومي

تكريم المتميزين في التموين
محمد صبيح

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات حفل تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة لفئة “مراكز خدمة المواطنين المطورة”، وذلك بمقر اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

جهود التموين في نشر ثقافة التميز المؤسسي وتشجيع العاملين على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

واستهلت فعاليات الحفل بكلمة افتتاحية ألقتها غادة علام، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي بالوزارة، استعرضت خلالها جهود الوزارة في نشر ثقافة التميز المؤسسي وتشجيع العاملين على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعراض الموقف الحالي للمشاركة بالدورة الخامسة للجائزة لعام 2026.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز خدمة المواطنين ورفع كفاءة منظومة العمل بها، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة وجودة، مشيرًا إلى أن التميز المؤسسي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة أساسية لتحقيق رضا المواطن وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم الكفاءات والنماذج الناجحة داخل مختلف القطاعات والمديريات، والعمل على تعميم التجارب المتميزة بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في جهود التطوير والتحديث التي تنفذها الوزارة.

وشهد الحفل عرض عدد من مقتطفات قصص النجاح الخاصة بسفراء التميز داخل الوزارة، والتي عكست حجم الجهود المبذولة في تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء المؤسسي، كما أتاح الوزير الفرصة للاستماع إلى استفسارات ومقترحات سفراء التميز والعاملين المشاركين بالحفل، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر ودعم الأفكار التطويرية.

كما شهدت الفعاليات تكريم الأم المثالية من العاملات بالوزارة، تقديرًا لعطائها وجهودها المتميزة في التوفيق بين أداء رسالتها الأسرية ودورها الوظيفي، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم النماذج الإنسانية المشرفة وتعزيز قيم الوفاء والتقدير للعاملين المتميزين بمختلف قطاعاتها.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور شريف فاروق بتسليم شهادات التميز للفائزين بالدورة الرابعة للجائزة، حيث شمل التكريم:

* إخلاص الجارحي، مدير مركز خدمة المواطنين المطور حي شرق بمديرية تموين الإسكندرية – المركز الأول.

مروة سليمان، مدير مركز خدمة المواطنين المطور بالقصير بمديرية تموين البحر الأحمر – المركز الثاني.

ربيع مؤمن، مدير مركز خدمة المواطنين المطور هرية رزنة بمديرية تموين الشرقية – المركز الثالث.

دعاء رجب، مدير مركز خدمة المواطنين المطور بالضواحي والجنوب بمديرية تموين بورسعيد – المركز الرابع.

حنان عياد، مدير مركز خدمة المواطنين المطور بورفؤاد أول بمديرية تموين بورسعيد – المركز الخامس.

واختُتم الحفل بالتقاط صورة تذكارية جماعية للفائزين والمشاركين مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديرًا لجهودهم المتميزة ودورهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي داخل الوزارة.

الدكتور شريف فاروق تكريم الأم المثالية مركز خدمة المواطنين

