انضم إلى ميسي ورونالدو .. ديمبيلي يكتب التاريخ بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا

واصل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي كتابة التاريخ بعدما سجل هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 64 خلال مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت أيضاً تسجيله هدفين.

وذكرت منصة "ستات دو فوت" الفرنسية للإحصاءات، أن ديمبيلي أصبح خامس لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهدافاً خلال دور المجموعات وثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

وسبق ديمبيلي إلى هذا الإنجاز أربعة لاعبين فقط، هم الإيطالي دييجو ميليتو (2009-2010)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (2010-2011)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2013-2014)، والسنغالي ساديو ماني (2017-2018).

كما أصبح ديمبيلي سابع لاعب يحمل لقب الكرة الذهبية يتمكن من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى قائمة تضم الأرجنتيني الإسباني ألفريدو دي ستيفانو (1958 و1960)، والهولندي يوهان كرويف (1972)، والفرنسي ميشيل بلاتيني (1985)، والهولندي ماركو فان باستن (1989)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (2011)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2014 و2017).

وبهذا الإنجاز، واصل ديمبيلي تقديم موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، مؤكداً مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي.