قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع السورية: إجراءات ميدانية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد
اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تؤكد شمول صلاحياتها جميع مناطق القطاع
الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تختتم احتفالات الثقافة بعيد الأضحى على مسرح السامر
المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما
ربنا يبعد عننا العين | عودة مصطفى أبو سريع إلى زوجته
مانشستر يونايتد يحصل على 36 مليون يورو من نابولي مقابل البيع النهائي لـ هويلوند
انضم إلى ميسي ورونالدو .. ديمبيلي يكتب التاريخ بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا
برج إيفل يضيء سماء العاصمة باريس وسط احتفالات عارمة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا
بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور
لبنان.. 9 شهداء سوريين بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على عدلون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انضم إلى ميسي ورونالدو .. ديمبيلي يكتب التاريخ بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا

النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي
أ ش أ

واصل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي كتابة التاريخ بعدما سجل هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 64 خلال مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت أيضاً تسجيله هدفين.

وذكرت منصة "ستات دو فوت" الفرنسية للإحصاءات، أن ديمبيلي أصبح خامس لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهدافاً خلال دور المجموعات وثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

وسبق ديمبيلي إلى هذا الإنجاز أربعة لاعبين فقط، هم الإيطالي دييجو ميليتو (2009-2010)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (2010-2011)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2013-2014)، والسنغالي ساديو ماني (2017-2018).

كما أصبح ديمبيلي سابع لاعب يحمل لقب الكرة الذهبية يتمكن من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى قائمة تضم الأرجنتيني الإسباني ألفريدو دي ستيفانو (1958 و1960)، والهولندي يوهان كرويف (1972)، والفرنسي ميشيل بلاتيني (1985)، والهولندي ماركو فان باستن (1989)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (2011)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2014 و2017).

وبهذا الإنجاز، واصل ديمبيلي تقديم موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، مؤكداً مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي.

عثمان ديمبيلي نهائي دوري أبطال أوروبا ميسي رونالدو باريس سان جيرمان أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

الصين وإسرائيل

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

ترشيحاتنا

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم يدعو لجبهة عربية موحدة في مواجهة إسرائيل

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم: اتفاق أمريكي ـ إيراني يلوح في الأفق خلال أيام.. وترامب يدير الملفات الدولية بعقلية «البلايستيشن»

تل أبيب

إعلام عبري: تل أبيب فوجئت باتساع رد حزب الله وأعداد الصواريخ التي أطلقها ولم تكن جاهزة له

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد