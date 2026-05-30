الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

شهدت منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، جدلا حول ادعاء يتعلق بقرار صيني بحذف إسرائيل من خرائطها الرقمية، وهو أمر تردد قبل ثلاثة أعوام تزامنا مع اندلاع العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وعاد الأمر للظهور مجددا خلال العام الجاري، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من أي مسئول في بكين، بشأن حذف إسرائيل من الخرائط الرقمية الصينية، وهو ما يخالف المنشورات التي زعمت أن “الصين أزالت إسرائيل من الخرائط”.

وتضمنت بعض المنشورات لقطات شاشة من خرائط Baidu Maps وAmap تُظهر المنطقة دون ظهور اسم "إسرائيل". 

وظهرت تقارير حول غياب تسمية "إسرائيل" في بعض واجهات خرائط Baidu وAmap لأول مرة في أكتوبر 2023 خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتشير هذه التقاير إلى أن بعض التطبيقات في بعض طرق العرض لا تُظهر اسم "إسرائيل"، لكنها تُبقي الحدود والدول المجاورة والمدن الرئيسية ظاهرة، كما أن اسم "فلسطين" لم يكن يظهر أيضاً في بعض المستويات.

في السياق نفسه، ظهرت بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا ولبنان والأردن، ولكن حين البحث عن "إسرائيل" (以色列) في Baidu Maps، تظهر نتائج الموقع، ما يشير إلى أن البيانات الجغرافية ما تزال موجودة حتى لو لم يظهر الاسم في بعض مستويات التكبير.

وحتى عام 2026، لا يزال اسم الدولة غير ظاهر في بعض طرق العرض الافتراضية، رغم أن المنطقة نفسها تظهر على الخريطة.

وردا على هذا الأمر، نفت شركة Baidu بشكل علني وجود أي نية لحذف إسرائيل من الخرائط، وقالت إن غياب بعض الأسماء يعود إلى "قيود المساحة" عند مستويات تكبير معينة، مضيفة أنه "عندما تكون المساحة محدودة، قد لا تعرض الخرائط أسماء أو أعلام بعض المناطق، ويمكن للمستخدمين العثور على الدول أو المناطق عبر البحث".

وقالت الشركة في بيانها، إن كيانات أخرى مثل فلسطين ومدينة الفاتيكان لم تكن تظهر أسماؤها أيضاً في بعض طرق العرض، وبالمثل، كانت Amap تُظهر أسماء المدن فقط في بعض إعدادات التكبير.

وحينما تداولت هذه التقارير في أعقاب اندلاع العدوان على غزة، أكتوبر 2023 أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن إسرائيل لم تُحذف من الخرائط الرسمية الحكومية، بحسب تصريحات المتحدث وانج وينبين الذي أكد أن الصين وإسرائيل تربطهما علاقات دبلوماسية طبيعية، وإن إسرائيل "مُدرجة بوضوح على الخرائط الرسمية".

