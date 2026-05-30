عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري

كشفت تقارير قطرية تطورا خطيرا في ملف استعادة النادي الأهلي لخدمات نجمه السابق أكرم توفيق المحترف حاليا في صفوف الشمال القطري.

أفادت التقارير أن النادي الأهلي طالب نادي الشمال القطري بعودة أكرم توفيق لصفوف المارد الأحمر الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن نادي الشمال القطري ردت بمطالبة النادي الأهلي بالموافقة شريطة الحصول على خدمات التونسي محمد علي بن رمضان في صفقة تبادلية.

أشارت التقارير إلي أن النادي الأهلي حصل على موافقة أكرم توفيق بالعودة إلي صفوف القلعة الحمراء لكن يتبقى موافقة إدارة نادي الشمال القطري علي رحيله.

إنتهت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 67 في مجموعتي البطل والهبوط.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة من مجموعة البطل.

فيما هبط إلي دوري المحترفين من مجموعة الهبوط أربعة أندية هى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود.

فيما تأهلت 3 أندية من دوري المحترفين إلى دوري الأضواء والشهرة وهي : أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط.

وأنهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منافسات "مجموعة التتويج" في بطولة الدوري المصري الممتاز فى المركز الثالث وكأقوى خط هجوم برصيد 44 هدفا.

الأقوي هجوميا فى مجموعة البطل

1- الأهلي: 44 هدفاً

2- بيراميدز: 43 هدفاً

3- الزمالك: 39 هدفاً

4- المصري: 35 هدفاً

5- سيراميكا كليوباترا: 34 هدفاً

6- إنبي: 27 هدفاً

7- سموحة: 23 هدفاً

الأقوي دفاعيا هذا الموسم بالنسبة لمجموعة البطل

1- الزمالك دخل مرماه 17

2- بيراميدز دخل مرماه 21

3- سيراميكا كليوباترا دخل مرماه 21

4- سموحة دخل مرماه 23

5- الأهلي دخل مرماه 24

6- إنبي دخل مرماه 25

7- المصري دخل مرماه 29