الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عجائب وغرائب الدوري.. دجلة يتساوي مع الأهلي في النقطة 53

يسري غازي

انتهت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 67 في مجموعتي البطل والهبوط.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة من مجموعة البطل.

فيما هبط إلي دوري المحترفين من مجموعة الهبوط أربعة أندية هى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود.

فيما تأهلت 3 أندية من دوري المحترفين إلى دوري الأضواء والشهرة وهي : أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط.

  وأنهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منافسات "مجموعة التتويج" في بطولة الدوري المصري الممتاز فى المركز الثالث وكأقوى خط هجوم برصيد 44 هدفا.

غرائب وعجائب الدوري المصري

شهدت منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة 67 مفارقة عجيبة بعد انتهاء مبارياته أمس الجمعة بشكل رسمي.

وتصدر فريق وادي دجلة ترتيب جدول مجموعة الهبوط برصيد 53 نقطة، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة، وانتهاء موسم 2025-2026 بشكل رسمي.

فيما حل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الممتاز في مجموعة البطل برصيد 53 نقطة.
 

عجائب وغرائب الدوري المصري تمثل في تساوي فريقا وادي دجلة في مجموعة الهبوط ونظيره النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في مجموعة التتويج في النقاط برصيد 53 نقطة 

ويشارك 20 ناديا في نسخة الدوري الممتاز رقم 68 يأتي في مقدمتها قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وتغريمه التقليدي الزمالك.

وجاءت الأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 على النحو التالي: 

1 - الأهلي 
2 - الزمالك 
3 - بيراميدز 
4 - سيراميكا كليوباترا 
5 - المصري 
6 - إنبي 
7 - سموحة 
8 - زد 
9 - وادي دجلة 
10 - المقاولون العرب 
11 - الاتحاد السكندري 
12 - غزل المحلة 
13 - الجونة 
14 - بتروجت 
15 - البنك الأهلي 
16 - مودرن سبورت 
17 - طلائع الجيش 
18 - القناة
19 - بترول أسيوط
20 - أبو قير للأسمدة

