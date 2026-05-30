قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى وفاة الجوكر.. حسن حسني ملك الكوميديا على الشاشة والأحزان في الحياة
نهائي دوري أبطال أوروبا.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال
التقديم متاح بعد العيد.. وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيفLRT
6775 جنيها.. آخر تحديث للذهب عيار 21 في رابع أيام العيد
بعد جنون الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الطماطم | بكام الكيلو؟
طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير
وزير الخارجية الأمريكي يصدر قرارا بإنهاء مهام توم براك كمبعوث لـ سوريا
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
وزير الإنتاج الحربي: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة والذخائر والمعدات
رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
آرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة نارية على لقب دوري أبطال أوروبا
حالة الطقس اليوم | ارتفاع تدريجي في الحرارة.. أمطار رعدية ببعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال

باريس سان جيرمان وارسنال
باريس سان جيرمان وارسنال
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم السبت إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بين فريقين يطمحان لكتابة فصل جديد في تاريخ البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية الأوروبية.

باريس سان جيرمان يسعى للاحتفاظ باللقب

يدخل باريس سان جيرمان المباراة النهائية بمعنويات مرتفعة بعدما توج بلقب النسخة الماضية، ويأمل في مواصلة تفوقه القاري عبر الحفاظ على الكأس للموسم الثاني على التوالي.

ويتطلع الفريق الفرنسي إلى تحقيق إنجاز جديد يرسخ مكانته بين كبار القارة الأوروبية، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين المحلي والقاري.

آرسنال يبحث عن المجد الأوروبي الأول

في المقابل، يخوض آرسنال النهائي بطموحات كبيرة من أجل التتويج بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا. وكان الفريق اللندني قد بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى عام 2006، لكنه خسر آنذاك أمام برشلونة الإسباني.

ويأمل آرسنال في استغلال مستواه المميز هذا الموسم من أجل تحقيق الحلم الأوروبي وإضافة لقب تاريخي إلى خزائنه.

موعد المباراة المرتقبة

تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال مساء السبت الموافق 30 مايو 2026 على أرضية ملعب بوشكاش أرينا، وسط حضور جماهيري كبير ومتابعة عالمية واسعة.

كيفية مشاهدة المباراة

تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر القناتين الأولى والثانية، حيث يتولى المعلق حسن العيدروس الوصف التفصيلي للمباراة على القناة الأولى، بينما يعلق عصام الشوالي على القناة الثانية، ليمنحا الجماهير تغطية مميزة لهذا الحدث الكروي الكبير

باريس سان جيرمان ارسنال دورى ابطال اوروبا اخبار الرياضة كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

طاهر ابو زيد

تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

ترشيحاتنا

الامتحانات

الغش يهدم قيمة التعليم..برلماني: تأمين الثانوية العامة مسئولية مشتركة لحماية مستقبل الطلاب

تسريب الامتحانات

لا نجاح بالغش.. برلماني يطالب بردع حاسم لمواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة

النائبة جيهان شاهين

برلمانية: نعتز بالدور المصري في دعم الأمن والسلم الدوليين

بالصور

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد