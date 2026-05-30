القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم السبت إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بين فريقين يطمحان لكتابة فصل جديد في تاريخ البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية الأوروبية.

باريس سان جيرمان يسعى للاحتفاظ باللقب

يدخل باريس سان جيرمان المباراة النهائية بمعنويات مرتفعة بعدما توج بلقب النسخة الماضية، ويأمل في مواصلة تفوقه القاري عبر الحفاظ على الكأس للموسم الثاني على التوالي.

ويتطلع الفريق الفرنسي إلى تحقيق إنجاز جديد يرسخ مكانته بين كبار القارة الأوروبية، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين المحلي والقاري.

آرسنال يبحث عن المجد الأوروبي الأول

في المقابل، يخوض آرسنال النهائي بطموحات كبيرة من أجل التتويج بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا. وكان الفريق اللندني قد بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى عام 2006، لكنه خسر آنذاك أمام برشلونة الإسباني.

ويأمل آرسنال في استغلال مستواه المميز هذا الموسم من أجل تحقيق الحلم الأوروبي وإضافة لقب تاريخي إلى خزائنه.

موعد المباراة المرتقبة

تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال مساء السبت الموافق 30 مايو 2026 على أرضية ملعب بوشكاش أرينا، وسط حضور جماهيري كبير ومتابعة عالمية واسعة.

كيفية مشاهدة المباراة

تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر القناتين الأولى والثانية، حيث يتولى المعلق حسن العيدروس الوصف التفصيلي للمباراة على القناة الأولى، بينما يعلق عصام الشوالي على القناة الثانية، ليمنحا الجماهير تغطية مميزة لهذا الحدث الكروي الكبير