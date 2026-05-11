الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب بايرن ميونخ الألماني.

فيما تأهل فريق أرسنال الإنجليزي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاء طاقم تحكيم النهائي كالتالي:

الحكم: دانيال سيبرت (ألمانيا)

المساعدان: يان سيدل - رافائيل فولتين (ألمانيا)

الحكم الرابع: ساندرو شيرر (سويسرا)

الحكم المساعد الاحتياطي: جوادالوبي بوراس أيوسو (إسبانيا)

حكم الفيديو: باستيان دانكيرت (ألمانيا)

مساعد فار: روبرت شرودر (ألمانيا)

حكم دعم فار: كارلوس ديل سيرو جراندي (إسبانيا)