رياضة

موقف برشلونة من رفض يويفا شكواهم ضد حكم مباراة أتلتيكو مدريد

حمزة شعيب

تحدث رافا يوستي، الرئيس المؤقت لنادي برشلونة الإسباني، عن ملف اعتراض النادي على عدم احتساب ركلة جزاء خلال مواجهة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى أجواء مباراة الإياب المرتقبة.

وكان برشلونة قد خسر أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفًا على الفريق الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في مباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو.

موقف برشلونة من قرار يويفا

وبشأن رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمطالبة برشلونة باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد، أكد يوستي أن الفريق القانوني بالنادي يدرس حيثيات القرار.

وقال: “يقوم الفريق القانوني بتقييم الأسباب التي استند إليها يويفا في رفض مطالبتنا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة فور إبلاغنا بها”.

وتطرق يوستي إلى حالة أرضية ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، مؤكدًا عدم قلقه من هذا الملف، مشيرًا إلى أن ممثلي يويفا تابعوا الأمر مع الفريقين.

وأضاف أن هناك لوائح ومعايير واضحة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخصوص أرضية الملاعب، مشيرًا إلى أن النادي يلتزم بها، وأن تحسين أرضية الملعب تم بالتنسيق مع يويفا واستجابة لملاحظاته.

وعن أجواء الفريق قبل المباراة، أوضح يوستي أنه متفائل بقدرة برشلونة على العودة، مؤكدًا أنه لمس حالة من الثقة والإصرار خلال التدريبات بين اللاعبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عدم التأهل إلى نصف النهائي سيكون خيبة أمل كبيرة، نظرًا لطموحات النادي في المنافسة على جميع البطولات، مشيرًا إلى أن الهدف دائمًا هو الفوز وتحقيق الألقاب، مع الأمل في تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

