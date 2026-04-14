كشف الإعلامي أمير هشام عن إصابة الحكم مصطفى الشهدي في لقاء مودرن سبورت والجونة.

لقاء مودرن سبورت والجونة

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إصابة الحكم مصطفى الشهدي في لقاء مودرن سبورت والجونة ليتم الاستعانة بالحكم الرابع بدلًا منه لاستكمال المباراة ".

انتهت أحداث الشوط الأول بين مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي في المباراة التى تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول اصابه الحكم مصطفى الشهدى ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة، ونزل بدل منه الحكم محمد عبد العواض الحكم الرابع لاستكمال المباراة.

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، حمدي مارسيلو، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، رشاد المتولي، سليم سليمان، عماد حمدي.

هجوم: جودوين شيكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، فيجيري، أحمد يوسف، محمد مسعد، محمود شعبان، خالد رضا، محمد هلال، أحمد مزهود، أرنولد ايبا.