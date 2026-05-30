شركات السياحة: نخدم 41 ألف حاج بنسبة 52% من الحجاج المصريين

أكدت غرفة شركات السياحة أن تتويج بعثة الحج المصرية بالدرع الفضية لجائزة "لبيتم" التي تمنحها وزارة الحج والعمرة لأفضل بعثات الحج في العالم الإسلامي يعد إنجازاً غير مسبوق للحج المصري، ويؤكد المكانة المتميزة التي أصبح يحتلها ومدى التطور في بعثاته النوعية، وفي القلب منها الحج السياحي الذي يضم حوالي 41 ألف حاج بنسبة تزيد على 51% من أعداد الحجاج المصريين.

وشددت الغرفة على أن التتويج بتلك الجائزة ضمن فئة مكاتب شئون الحج، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تنال فيها البعثة المصرية هذا التكريم الرفيع، يعكس حجم التنسيق والتعاون بين البعثات النوعية الثلاث للحج "السياحة والقرعة والجمعيات" وحرصها جميعا على تلبية احتياجات حجاجها.





أقوى رد للمشككين

وأكدت الغرفة سعادتها وفخرها بفوز الحج المصري بتلك الجائزة، مشيرة إلى أن هذا الفوز بمثابة تتويج لعام طويل وممتد للحج السياحي المصري الذي يستحوذ كما سبق على الغالبية العظمى من الحاج المصريين، ويثبت بما لا يدع مجالا لأي شك أو تشكيك جدية الجهود التي بذلت على مدار العام بتعاون وتنسيق وثيق ومتميز بين وزارة السياحة واللجنة العليا بها للحج والعمرة والغرفة ممثلة في لجنة السياحة الدينية وبين جميع شركات السياحة المنظمة للحج.

وقالت إن التتويج بتلك الجائزة ولأول مرة يأتي كأقوى رد عملي على أية أصوات ولو فردية حاولت التشكيك في مدى التميز والنجاح الذي حققه الحج السياحي ضمن منظومة النجاح المتكامل للحج المصري ككل، والجهد الذي بذلته الشركات لخدمة حجاجها.

وهنأت الغرفة جميع البعثات النوعية للحج على تلك الجائزة، لافتة إلى أنها تستغل تلك المناسبة لتكشف جهودها، وخلفها جميع شركات السياحة وتتقدمها وزارة السياحة والآثار، وحجم الجهد والإنجاز الذي تم والذي توافق تماما مع اشتراطات وزارة الحج والعمرة للفوز بتلك الجائزة،

فقد التزم الحج السياحي تماما بالجدول الزمني الذي حددته وزارة الحج والعمرة لمكاتب شئون الحجاج، فكانت غرفة شركات السياحة أول جهة مصرية ومن أوائل الجهات في العالم الإسلامي التي تتعاقد مع شركات الضيافة والخدمات، وتم ذلك فور انتهاء موسم الحج الماضي.



وتابعت: “كما التزمت البعثة والغرفة والشركات بجميع التعاقدات على مقار إقامة الحجاج لكل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومن أوائل الجهات الإسلامية التي حجزت مواقع مخيمات حجاجها في منى وعرفات”.

وذكرت أن الغرفة قامت بهذا الإجراء نيابة عن الشركات لضمان الجدية والسرعة في التنفيذ بتنسيق تام مع شركة الراجحي التي فازت بتعاقد الغرفة لخدمة حجاج السياحة هذا العام، بجانب توفير وسائل النقل والإعاشة، كما كانت السياحة من أوائل الجهات الإسلامية التي نجحت في إصدار التأشيرات للحجاج بما يعني سلامة جميع إجراءاتها وبصورة مبكرة، وهو ما أشادت به الجهات السعودية المختلفة.



الاستعداد المسبق

وقالت إن من التعليمات التي شددت عليها وزارة الحج والعمرة الالتزام إدخال بيانات الاستعداد المسبق للحجاج، وقد كانت شركات السياحة سباقة في هذا أيضا سواء بسرعة الإدخال مبكرا أو دقة البيانات، إلى جانب جميع إجراءات المسار الإلكتروني للحج بالسعودية وساعد في ذلك أعمال الميكنة والتطوير التي تمت في منظومة الحج السياحي سواء من قبل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للشركات أو في لجنة السياحة الدينية بالغرفة.



سبق إسلامي في التوعية والإشراف

واستطردت: “ولعل من الأمور المهمة التي ترشح البعثات المختلفة لجوائز لبيتم توعية الحجاج وجهود التدريب وإعداد الإشراف المصاحب للحجاج، وفي تلك النقاط فإن الحج السياحي المصري له السبق ربما على مستوى العالم الإسلامي، فالغرفة تأخذ على عاتقها ومنذ سنوات وبترتيب وتنسيق تام مع الوزارة تنفيذ حملات توعية ”دينية وصحية وسلوكية" للحجاج بمشاركة كبار العلماء والمشايخ والمتخصصين والشخصيات العامة".

وأضافت وزارة السياحة هذا العام بعدا جديدا بتوفير ندوات للحجاج بمطارات ومنافذ المغادرة وبعثة مصاحبة للحجاج، بالإضافة إلى ما يصحبه الشركات معها من وعاظ ومشايخ لشرح مناسك الحج والتعليمات التنظيمية والإرشادات الصحية وآليات التفويج مع التركيز هذا العام علي مبادرة “حاج بلا حقيبة”، أما الإشراف وخبرة المشرفين، فهي من أهم ما يميز الحج السياحي المصري ومنذ سنوات.

خدمات غير مسبوقة

ولفتت إلى أن من النقاط الحاسمة كذلك للفوز بتلك الجائزة، الخدمات المقدمة للحجاج بشكل عام وفي مخيمات منى وعرفات على وجه الخصوص، وقد نجحت جهود الجميع متكاملة بالحج السياحي في تقديم خدمات متميزة وغير مسبوقة للحجاج، وبجانب ما هو معروف عن خدمات حج الخمس نجوم والفاخر، فلن هذا الموسم شهد تميزا غير مسبوق كذلك في خدمات برامج البري والاقتصادي

وقد قامت الجهات السعودية المختلفة برصد جهود الحج السياحي في هذا المجال وقياس مدى رضا الحجاج عنه.

تهنئة وشكر وتقدير

وتقدمت بالتهنئة للجميع للفوز بتلك الجائزة، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها برئاسة الدكتور نادر الببلاوي توجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساند شركات السياحة لتحقيق نجاح غير مسبوق هذا الموسم، بدءاً من وزير السياحة والآثار شريف فتحي الذي أولى الحج السياحي اهتماما ومتابعة كبيرين، وإلى الإدارة المركزية للشركات السياحية برئاسة سامية سامي، مساعد الوزير لشئون الشركات، وجميع قيادات وموظفي الإدارة، واللجنة العليا للحج والعمرة وإلى وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية.

كما توجهت الغرفة بالشكر إلى وزارة الحج والعمرة لجهدها المتميز في مساندة الجميع لخدمة ضيوف الرحمن وما أبدته من اهتمام خاص بالحجاج المصريين، وشكر خاص إلى شركات السياحة ومشرفيها لجهودهم على مدار عام كامل لإنجاح الموسم وتقديم خدمات غير مسبوقة.

وتعد جائزة «لبّيتم» واحدة من أبرز الجوائز السعودية المعنية بتطوير خدمات ضيوف الرحمن، وتعزيز التنافسية بين الجهات المقدمة للخدمات، والارتقاء بجودة الأداء.