في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القصوى لمنظومة النظافة والتجميل.

وشدد على مواصلة جهود رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين، والطرق الرئيسية والفرعية، لضمان بقاء المحافظة في أبهى صورها الحضارية حتى اللحظات الأخيرة من إجازة العيد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسئولية».

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن والأحياء واصلت حملاتها الميدانية المكثفة على مدار الساعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، وغسيل الأرصفة ونظافة الميادين العامة، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار وري المسطحات الخضراء للحفاظ على اللمسة الجمالية، مع استمرار تفعيل نظام النوبتجيات وفرق العمل الميدانية لضمان الاستجابة السريعة والنظافة العامة طوال اليوم.

وقال محافظ الشرقية إن الحفاظ على نظافة البيئة والمظهر اللائق للشوارع هو مسئولية مشتركة ومستدامة تتكامل فيها جهود الأجهزة التنفيذية مع وعي المواطنين.

وأضاف أن المتابعة الميدانية الدقيقة ستستمر بكل حزم لضمان توفير بيئة صحية، آمنة، ونظيفة للمواطنين حتى انتهاء الاحتفالات.