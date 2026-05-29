أوقاف الشرقية والأزهر الشريف ينظمان قافلة دعوية كبرى بمساجد الإبراهيمية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وتعزيز الوعي الديني الصحيح بين المواطنين، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في تنفيذ القوافل الدعوية المشتركة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في مواجهة الأفكار المغلوطة ودعم الاستقرار المجتمعي.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن مديرية الأوقاف نفذت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، وبمشاركة نخبة من الأئمة والوعاظ من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وذلك في إطار خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز صحيح الدين.

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة شهدت مشاركة (35) إماما وواعظا، جرى توزيعهم على عدد من المساجد الكبرى بمركز الإبراهيمية والمناطق التابعة له؛ لإلقاء خطبة الجمعة والدروس الدعوية عقب الصلاة، حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع: «واذكروا الله في أيام معلومات»، مؤكدا أن الخطبة ركزت على أهمية اغتنام الأيام المباركة بالإكثار من ذكر الله تعالى والطاعات والأعمال الصالحة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة شملت عددا من القرى والمناطق التابعة لمركز الإبراهيمية من بينها:- ( كفور نجم - السدس - شرقية مباشر - الحبش - الطواحين - كفر عوض سليمان - عزبة العرب - كفر أبو الديب – والمزرقة ) حيث جرى تنفيذ الدروس الدعوية والتوعوية عقب الصلاة، بمشاركة عدد من الأئمة المتميزين دعويا بإدارة أوقاف الإبراهيمية، إلى جانب عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف.

وأكد وكيل الوزارة استمرار تنفيذ القوافل الدعوية المشتركة مع الأزهر الشريف بمختلف الإدارات التابعة للمديرية، دعما لرسالة الدعوة، وترسيخا لقيم الوسطية والاعتدال، وخدمة للمجتمع والوطن.