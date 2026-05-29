تموين الشرقية: تحربر 110 محاضر لأصحاب المخابز غير الملتزمين.. صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية، للتأكد من انتظام سير العمل بها، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم خاصة خلال إجازة أيام عيد الأضحى والدفع بسيارات متنقلة تجوب مراكز ومدن المحافظة لتوفير الخبز أمام المواطنين خاصةً بالمناطق التي تشهد نقصاً في إنتاج الخبز أو في توقف في بعض المخابز عن العمل، لتخفيف الضغط علي المخابز البلدية، وضمان توافر الخبز للمواطنين علي مدار اليوم خلال فترة العيد لضمان عدم حدوث أي تكدسات أو معوقات.

قامت مديرية التموين من خلال الإدارات التموينية التابعة لها بشن حملات موسعة علي المخابز للتأكد من إلتزام أصحابها بمواعيد العمل الرسمية، وإنتاج رغيف خبز مطابق للاشتراطات التموينية والاتزان المقررة.

وأشار إلي أنه تم تحرير (١١٠) محاضر وتقرير إثبات حالة للمخابز المخالفة، بعدد من المراكز والمدن شملت (الزقازيق، ديرب نجم، الإبراهيمية، أبوكبير، أبوحماد، بلبيس، ههيا، منيا القمح، كفرصقر ،أولاد صقر ) تنوعت ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية علي وكيل الوزارة باستمرار المتابعة الميدانية للمخابز البلدية وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة علي مدار أيام العيد لضمان انتظام العمل بالمخابز وتلبيه احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.