قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري
لتجنب الغرامات.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً
تواصلوا معنا فورا.. القومي للإعاقة يحذر من الصفحات الوهمية والمعلومات المضللة
عن ملفات إبستين.. بام بوندي تدلي بشهادتها أمام النواب الأمريكي
الأوقاف: صرف 2.6 مليون جنيه في مجالات الدعم والاستحقاقات في مايو 2026
الدورى المصري.. الاتحاد يتقدم على البنك الأهلى بهدفين فى الشوط الأول
محكمة كينية توقف مؤقتًا خطة أمريكية لإنشاء مركز حجر صحي للإيبولا
تقرير فرنسي: كوشنر يعرقل توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
بوتين: روسيا لا تزال مستعدة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
دا وقته واحنا بنحج.. محمد هنيدي يمازح معجب في الحج
جوتيريش يدعو إلى تقديم دعم سياسي أكبر ودعم مالي موثوق لـ الخوذ الزرقاء
وزيرا خارجية أمريكا وباكستان يبحثان جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تموين الشرقية: تحربر 110 محاضر لأصحاب المخابز غير الملتزمين.. صور

خبز
خبز
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية، للتأكد من انتظام سير العمل بها، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم خاصة خلال إجازة أيام عيد الأضحى  والدفع بسيارات متنقلة تجوب مراكز ومدن المحافظة لتوفير الخبز  أمام المواطنين خاصةً بالمناطق التي تشهد نقصاً في إنتاج الخبز أو في توقف في بعض المخابز عن العمل، لتخفيف الضغط علي المخابز البلدية، وضمان توافر الخبز للمواطنين علي مدار اليوم خلال فترة العيد لضمان عدم حدوث أي تكدسات أو معوقات.

  قامت مديرية التموين من خلال الإدارات التموينية التابعة لها بشن حملات موسعة علي المخابز للتأكد من إلتزام أصحابها بمواعيد العمل الرسمية، وإنتاج رغيف خبز مطابق للاشتراطات التموينية والاتزان المقررة.

وأشار إلي أنه تم تحرير (١١٠) محاضر وتقرير إثبات حالة للمخابز المخالفة،  بعدد من المراكز والمدن شملت (الزقازيق، ديرب نجم، الإبراهيمية، أبوكبير، أبوحماد، بلبيس، ههيا، منيا القمح، كفرصقر ،أولاد صقر ) تنوعت ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية علي وكيل الوزارة باستمرار المتابعة الميدانية للمخابز البلدية وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة علي مدار أيام العيد لضمان انتظام العمل بالمخابز وتلبيه احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة التموين المخابز البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سلسلة Xiaomi 17T

سلسلة Xiaomi 17T تصل بمواصفات نارية.. شاومي تكشف وحوش الأداء الجديدة

سلسلة أوبو فايند X10

بميزات غير مسبوقة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة Oppo Find X10

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

بالصور

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر.. صور

شيفروليه سبارك موديل 2009
شيفروليه سبارك موديل 2009
شيفروليه سبارك موديل 2009

نجوم Toy Story 5 يكشفون تفاصيل الجزء الجديد من لندن قبل عرضه عالميا

نجوم Toy Story 5
نجوم Toy Story 5
نجوم Toy Story 5

حدائق ومتنزهات الشرقية تتزين وتستقبل الآلاف من المواطنين للإحتفال بثالث أيام عيد الأضحى.. صور

عيد
عيد
عيد

أوقاف الشرقية والأزهر الشريف ينظمان قافلة دعوية كبرى بمساجد الإبراهيمية

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد