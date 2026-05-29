سلامة الغذاء بالشرقية تكثف جهودها لضبط الأسواق خلال أيام عيد الأضحى

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشأت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الأضحى؛ للتأكد من ضمان المنتجات المعروضة، وتوافر كل الاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، برئاسة أحمد بلال، واصلت- تنفيذًا لتوجيهات طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء- حملاتها الرقابية الموسعة على المنشآت الغذائية ومحال تداول اللحوم والدواجن الحية والمجمدة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، وحماية صحة المواطنين.

وشملت الحملات التفتيشية المكبرة مراكز “الزقازيق، منيا القمح، الإبراهيمية، كفر صقر”، إلى جانب “مدينة القنايات” و"حيي أول وثان".

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بنقص الاشتراطات الصحية داخل بعض المنشآت الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين خلال موسم العيد.

