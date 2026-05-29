أخبار العالم

إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي

فرناس حفظي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن "تبادل الرسائل مستمر، ولم يتم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن، في هذه المرحلة، نركز على إنهاء الحرب". 

وأضاف بقائي: "لسنا بصدد التفاوض بشأن تفاصيل البرنامج النووي، ويخضع مضيق هرمز لإجراءات إيرانية خاصة، وهو مغلق أمام السفن الحربية المعادية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض؛ لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن الاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وحدد ترامب عدة شروط أساسية للموافقة عليه، تشمل التزام طهران بعدم حيازة سلاح نووي، والفتح الفوري وغير المشروط لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون فرض أي رسوم، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن خليج عمان.

وأضاف ترامب أن الاتفاق يتضمن استخراج وتدمير المواد المخصبة المدفونة في مواقع المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات العام الماضي، وذلك بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أنه لن يتم تبادل أي أموال في الوقت الحالي.

