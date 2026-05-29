لتجنب الغرامات.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
לתجنב الغرامات.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً

مخالفات المرور
خالد يوسف

يتساءل الكثيرون من مالكي السيارات عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور، لتجنب الغرامات الواقعة عليهم،  حيث أطلقت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عدة خدمات من أبرزها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها المختلفة، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

يمكن الاستعلام عن المخالفات بسهولة عبر الخطوات التالية:

1- ادخل أولاً على موقع النيابة العامة من هــــنا

2- اختيار خدمة الاستعلام ثم الضغط على مخالفات رخص المركبة.

3- إدخال أرقام وحروف لوحة السيارة، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.
 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية 2026 برقم السيارة عن طريق موقع مصر الرقمية، من خلال الضغط على الرابط التالي من هـــنا
 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة

ـ الدخول على موقع مصر الرقمية من هنــــــــــــــا.
ـ ثم اختيار خيار «مركباتي» وذلك من قسم «خدمات مصر الرقمية».
ـ ثم النقر على «استعلام عن مخالفات رخصة مركبة».

ـ والضغط على «بدء الخدمة» للمتابعة ويجب العلم أن هذه الخطوة تتطلب نوع الرخصة ورقم اللوحة.

ـ ثم قم باختيار «لوحة حديثة أو لوحة قديمة».

ـ وبعدها أدخل رقم السيارة التي ترغب في الاستعلام عن تفاصيلها.

ـ وستظهر لك قائمة بالمخالفات المسجلة على سيارتك إن وجدت، مع تفاصيلها.
 

طرق دفع مخالفات المرور 2026 «أون لاين»

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني من هنــــــــا.
ـ ثم اختيار «الدفع».

ـ والضغط على «الدفع الإلكتروني».

ـ ثم حدد نوع الرخصة المراد سدادها.

ـ وبعدها أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ ثم الضغط على «إجمالي المخالفات».

ـ وبعدها اختار طريقة الدفع.

ـ ثم أدخل بيانات بطاقة الدفع «الفيزا أو الماستركارد».

ـ والضغط على زر «سداد».
 

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2026

يمكن التظلم على مخالفات المرور 2026، عبر اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختيار «خدمات المرور».

ـ الضغط على «التظلمات».

ـ ثم حدد التظلم على مخالفات «رخص المركبات».

ـ أدخل رقم لوحة السيارة.

ـ ثم أدخل البيانات الأساسية «الرقم القومي ورقم الهاتف».

ـ الضغط على «تفاصيل المخالفات»

ـ ثم اختيار المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

ـ يجب قراءة الشروط والأحكام ومن ثم الضغط على «موافق».

ـ وبعدها إدخال البيانات المطلوبة بدقة، واضغط «إرسال الطلب».

ـ ثم سيظهر رقم التظلم الخاص بك، احتفظ به لمتابعة الطلب.

