ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و13 سائقا متعاطيا للمخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 117,290 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 613 سائقًا، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي. وخلال 24 ساعة تم ضبط 284 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب، شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

وتم فحص 50 سائقًا، وتبين إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 4 محكوم عليهم بإجمالي 6 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.