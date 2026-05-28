مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / الجارى تبلغ لمركز شرطة دار السلام بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص "أحدهم متوفى وآخر مصاب بطلق نارى")، طرف ثان (4 أشخاص "أحدهم مصاب بطلق نارى") مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على أثرها بإطلاق أعيرة نارية على بعضهم باستخدام سلاحين ناريين بحوزة الطرفين ما أدى لوفاة أحدهم وحدوث الإصابات المشار إليها.

وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات والسماح بخروج أحدهما عقب تلقيه العلاج اللازم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية المستخدمتين فى التعدى) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.