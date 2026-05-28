الداخلية تكشف حقيقة تسريب بيانات طلاب واختراق أنظمة وزارة وجامعتين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بشأن إدعاء أحد الأشخاص بتحصله على قاعدة بيانات خاصة بالطلاب والعاملين بإحدى الوزارات وجامعتين من خلال إختراقه للأنظمة الإلكترونية الخاصة بهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر عاطل - مقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة وبمواجهته أقر بعدم حيازته لأية بيانات فى هذا الشأن وإستغلاله حالة الجدل الدائر بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بتسريب بيانات طلاب مدارس وجامعات، وتحصله على صور مزعومة لأنظمة إلكترونية خاصة بإحدى الوزارات وجامعتين من أحد المواقع بشبكة الإنترنت وإنشائه صفحة بذات الموقع إدعى خلالها تمكنه من إختراق تلك الأنظمة، وأعلن عن إستعداده لبيعها للراغبين فى الحصول عليها بمقابل مادى فى إطار النصب والإحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.