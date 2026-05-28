رقم قياسي .. تركي آل الشيخ يعلق على إيرادات 7 Dogs أول أيام العيد

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بإيرادات فيلم 7 Dogs في أول أيام العيد.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "في أول أيام عيد الأضحى وأول يوم عرض رسمي في مصر، حقق فيلم سفن دوجز إيرادات تجاوزت 25.2 مليون جنيه، مع أكثر من 180 ألف تذكرة في يوم واحد، ليتخطى بذلك أعلى إيراد يومي سابق بتاريخ السينما المصرية… رقم قياسي الحمد لله … والقادم أكبر".

وتصدر فيلم 7dogs إيرادات شباك التذاكر في السينما المصرية خلال يوم وقفة عيد الأضحى محققًا نحو 6 ملايين و679 ألف جنيه، وفقًا لبيانات موقع filmyard لإيرادات السينما.

ويُعد الفيلم من أبرز الأعمال، حيث يشارك في بطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن إخراج الثنائي العالمي بلال فلاح وعادل العربي، اللذين قدما من قبل أعمال أكشن عالمية بارزة، فيما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.