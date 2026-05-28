لحظات رومانسية.. محمد سامي وزوجته في أحدث ظهور

شارك المخرج محمد سامي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد سامي في الصورة بإطلالة متميزة، رفقة زوجته الفنانة مي عمر، في لحظة رومانسية أثارت إعجاب متابعيه.

وأثار تبادل تصريحات بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد بشأن العمل الأعلى مشاهدة، الجدل حول نسب مشاهدة مسلسلات موسم رمضان.

وأكد سامي، عبر منشورات على مواقع التواصل، أن مسلسل «الست موناليزا» تصدّر المشاهدات طوال فترة عرضه، مشيرًا إلى أنه احتل المركز الأول على منصة «شاهد».

في المقابل، نشر عمرو سعد تقارير قال إنها معتمدة تؤكد تصدر مسلسله «إفراج» نسب المشاهدة، منتقدًا ما وصفه بالتقارير غير الدقيقة.

ورد سامي لاحقًا مهنئًا سعد بوجود مسلسله ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، مع التأكيد على أهمية الشفافية في إعلان الأرقام الحقيقية.