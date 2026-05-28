الأرصاد: طقس حار نهارا ومعتدل ليلا.. وشبورة صباحية وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الغربية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال ثاني أيام عيد الأضحى، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً مستقرة نسبيًا مع درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات.

وأضافت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 31 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تتراوح درجات الحرارة بالسواحل الشمالية بين 25 و26 درجة، فيما تظل محافظات جنوب الصعيد الأعلى حرارة بقيم تصل إلى 37 و38 درجة مئوية.

نشاط رياح وأجواء لطيفة ليلًا

وأوضحت غانم أن نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، يساهم في تلطيف الأجواء والشعور بدرجات حرارة أقل، خاصة مع انخفاض الحرارة ليلًا إلى 19 و20 درجة على القاهرة الكبرى.

شبورة صباحية غير مؤثرة

وأشارت إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها غير مؤثرة بشكل كبير على حركة المرور، مع ضرورة القيادة بهدوء وحذر.

أمطار خفيفة على السواحل الغربية

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مؤكدة أنها لن تؤثر على الأنشطة أو حركة التنقلات خلال إجازة العيد.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة بالمحافظات الداخلية والصعيد، مع اصطحاب جاكت خفيف خلال ساعات الليل بالأماكن الساحلية بسبب الأجواء المائلة للبرودة نسبيًا