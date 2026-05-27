عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق الي تقديم نادي بيراميدز عرضاً مغرياً للتعاقد مع حسين الشحات، وذلك في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه بصفقات كبرى.



وقال طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي. فيسبوك :" بيراميدز يقدم عرض لحسين الشحات بقيمة ٢٥ مليون في الموسم بلا شروط أو نسب مشاركة".



تبحث إدارة نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة مصير المدير الفني للفريق السماوي سواء بتجديد عقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني أو رحيله وإستقدام مدرب أجنبي خلفا له.

وغادر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، عقب نهاية الموسم الكروي، في انتظار جلسة مرتقبة مع إدارة النادي لحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم.