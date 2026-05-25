مونديال الأندية 2029.. بيراميدز ممثلًا لإفريقيا بين نخبة أندية العالم

نجح نادي بيراميدز في حجز مقعده رسميًا ببطولة كأس العالم للأندية، ليصبح ممثلًا للقارة الإفريقية في النسخة المرتقبة من البطولة العالمية.

وبحسب قائمة الأندية المتأهلة حتى الآن، تضم البطولة نخبة من أبطال القارات المختلفة، حيث تأهل إلى جانب بيراميدز كل من صن دوانز من إفريقيا، وباريس سان جيرمان من أوروبا، والأهلي السعودي من آسيا، وكروز أزول من الكونكاكاف، بالإضافة إلى فلامنجو من أمريكا الجنوبية.

إنجاز تاريخ لبيراميدز

ويعد تأهل بيراميدز إنجازًا تاريخيًا للنادي المصري، ويعكس التطور الكبير الذي شهده الفريق خلال السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والقاري، ليضع اسمه بين كبار أندية العالم المنتظرة في المحفل العالمي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اكتمال قائمة المتأهلين للبطولة، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاركة أبرز الأندية والنجوم من مختلف قارات العالم.