أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2029

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فرص النادي الأهلي في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2029 لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن الحسم سيكون وفقًا للتصنيف القاري ونتائج دوري أبطال أفريقيا خلال الموسمين المقبلين.

وأوضح شوبير أن التصنيف الحالي للأندية الأفريقية يشهد تصدر ماميلودي صن داونز بـ62 نقطة، يليه بيراميدز بـ59 نقطة بعد تتويجه القاري، ثم الجيش الملكي بـ48 نقطة، والترجي الرياضي التونسي بـ44 نقطة، بينما يأتي الأهلي خامسًا بـ43 نقطة.

وأضاف شوبير أن “التصنيف يتم اللجوء إليه فقط في حالة فوز فريق بأكثر من لقب لدوري أبطال أفريقيا خلال فترة الأربع سنوات”، مؤكدًا أن الترتيب الحالي قابل للتغيير بشكل كبير مع نتائج النسختين القادمتين من البطولة القارية.