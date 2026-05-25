بعد قطع دام لأيام.. غدا عودة ضخ مياه الشرب للوحدات السكنية بمدينة نويبع

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، بسيارات مياه لسد احتياجات مواطني مدينة نويبع، بعد انقطاع مياه الشرب عنهم لعدة أيام، نتيجة لحدوث عطل في الخط الرئيسي للمياه بالمدينة.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، إنه جرى توفير سيارتين لنقل المياه للمواطنين تحت إشراف الوحدة المحلية، لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح العطل، مشيرا إلى أنه يجري ملئ خزانات المياه الخاصة بالوحدات السكنية يومًا بالتنسيق مع شركة المياه.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم الإثنين، أنه جارى العمل على الإصلاح الجذري للعطل بواسطة طاقم فني من مدفوع من شركة المياه، مؤكدًا أنه جاري تغيير خط المياه الرئيسي من 10 بار إلى 16 بار لتحمل ضغط المياه، ومنع تكرار العطل.

وأكد أنه سيجري ضخ المياه بشكل طبيعي اعتبارًا من صباح غدًا الثلاثاء، لافتًا إلى أن محطة التحلية الجديدة بالمدينة تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، وتتضمن 3 خزانات طاقة كل خزان 5 آلاف متر مكعب، إضافة إلى محطة المياه القديمة، وكليها يكفيان لسد اليومية للمواطنين والمنتجعات السياحية.