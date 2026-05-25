الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوارديولا: سأعود إلى برشلونة بكل ذكرياتي مع مانشستر سيتي

إسراء أشرف

ودع الإسباني بيب جوارديولا جماهير مانشستر سيتي برسائل مؤثرة عقب خوضه مباراته الأخيرة مع الفريق، منهيا رحلة تاريخية استمرت 10 سنوات داخل ملعب الاتحاد، صنع خلالها واحدة من أعظم الفترات في تاريخ النادي الإنجليزي.

وخاض جوارديولا مباراته رقم 593 مع مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، قبل أن يودع الجماهير رسميًا وسط أجواء خاصة شهدت تكريم المدرب الإسباني وعدد من اللاعبين الذين يرحلون عن الفريق بنهاية الموسم.

وأكد جوارديولا أن السنوات التي قضاها داخل مانشستر سيتي كانت أكبر من مجرد ألقاب أو انتصارات، موضحًا أن أكثر ما سيبقى في ذاكرته هو الروابط الإنسانية والعلاقات التي جمعته باللاعبين والعاملين داخل النادي طوال هذه الفترة.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن نجاحه لم يكن قائمًا فقط على حصد البطولات، بل على الاستمرارية والعمل اليومي، مؤكدًا أنه عاش تجربة استثنائية داخل المدينة ومع جماهير النادي منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى إنجلترا.

كما كشف جوارديولا أنه سيعود إلى برشلونة حاملًا معه ذكريات لا تُنسى، مشددًا على أن التجربة التي عاشها مع مانشستر سيتي ستظل جزءًا مهمًا من حياته الشخصية والعملية.

ووجّه المدير الفني الإسباني رسالة دعم إلى المدرب الذي سيخلفه في قيادة الفريق، مؤكدًا أن إدارة مانشستر سيتي توفر بيئة مثالية للعمل، وستمنح المدرب الجديد كل سبل النجاح والدعم الكامل.

وأبدى جوارديولا ثقته في قدرة مانشستر سيتي على مواصلة النجاح خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك مشروعًا واضحًا وإدارة تعرف جيدًا كيف تحافظ على استقرار الفريق وتطوره.

واختتم المدرب الإسباني رسالته إلى جماهير السيتي بدعوة للاستمتاع بكل لحظة يعيشها النادي، مؤكدًا أن قيمة كرة القدم لا ترتبط فقط بحصد البطولات، بل بالرحلة والمشاعر والذكريات التي تصنع خلالها.

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

