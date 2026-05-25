اللحوم الحمراء .. فوائدها ومخاطرها

تُعد اللحوم الحمراء من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، لكنها قد تحمل في الوقت نفسه بعض المخاطر الصحية، خاصةً عند الإفراط في تناولها أو عند اختيار الأنواع المصنعة منها.

أشهر أنواع اللحوم الحمراء:

-لحم البقر (البيف).

-لحم الضأن.

-لحم العجل.

-لحم الماعز.

-السجق.

-اللحوم الباردة مثل السلامي.

-اللحوم المعلبة.

-لحوم اللانشون بمختلف أنواعها.

فوائد اللحوم الحمراء:

يمكن أن تسهم اللحوم الحمراء في دعم الصحة العامة بفضل ما تحتويه من مغذيات أساسية، من أبرزها:

-الحديد: عنصر مهم لنقل الأكسجين عبر خلايا الدم، ما يساعد في الوقاية من الأنيميا، خصوصاً لدى الأطفال، الحوامل، وكبار السن.

-الزنك: ضروري لوظائف المناعة وتكوين الحمض النووي.

-فيتامينات ب (B6 وB12): تساهم في تقوية الجهاز العصبي ودعم جهاز المناعة.

-البروتين: يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء وإصلاح العضلات والأنسجة.

الأضرار المحتملة للحوم الحمراء:

1. صحة القلب:

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء، خاصةً الغنية بالدهون، قد يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2. السرطان:

تربط بعض الأبحاث بين استهلاك اللحوم الحمراء وخصوصاً المصنعة وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، أبرزها سرطان القولون والثدي.

3. داء السكري النوع الثاني:

وجدت بعض الدراسات أن تقليل استهلاك اللحوم الحمراء واستبدالها بمصادر بروتين صحية قد يخفض من خطر الإصابة بـ السكري النوع الثاني، خاصةً مع اللحوم المصنعة ولكن بنسب ملحوظة حتى مع الأنواع غير المصنعة.

4. خطر التلوث الجرثومي:

يمكن أن يحتوي اللحم النيء أو غير المطهو جيداً على أنواع ضارة من البكتيريا، مثل الإشريكية القولونية (E.coli) و السالمونيلا، ما يستدعي الحذر أثناء التخزين والتحضير والطهو، بالإضافة إلى غسل اليدين والأدوات جيداً بعد التعامل مع اللحم النيء.

نصائح صحية عند طهو اللحوم الحمراء:

-اعتماد طرق طهو لطيفة مثل التبخير أو الطهي على نار هادئة بدلاً من الشواء أو القلي.

-تجنب تعريض اللحم للهب المباشر أو درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة.

-التقليل من استهلاك اللحوم المدخنة أو المتفحمة، والتخلص من الأجزاء المحروقة عند الضرورة.

-تقليب اللحم باستمرار أثناء الطهي لتفادي الاحتراق.

-نقع اللحم قبل الطهو في محاليل مثل العسل والأعشاب أو الماء المالح قد يقلل من تكون المركبات الضارة.



