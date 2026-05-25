وصلة رقص داخل التريلا.. تصرف صادم لسائق نقل داخل الكابينة أثناء السير علي الطريق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سائق سيارة نقل ثقيل “تريلا” أثناء قيادته على أحد الطرق، وهو يترك عجلة القيادة للحظات وينشغل بالرقص والتمايل داخل كابينة القيادة، في مشهد أثار حالة واسعة من الجدل والغضب.

وأظهر الفيديو السائق وهو يتصرف بطريقة متهورة دون مراعاة لخطورة الموقف، ما عرضه لانتقادات حادة من المتابعين الذين اعتبروا أن هذا السلوك يمثل تهديدًا مباشرًا لحياته وحياة الآخرين على الطريق.

وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الفيديو المتداول، لتحديد هوية السائق والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار مواجهة أي سلوكيات تعرض أمن الطرق للخطر.