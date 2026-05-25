استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى.. وزير التموين يوجه بتأمين توافر السلع واللحوم بكافة المحافظات

في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على توفير احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية خلال فترة العيد، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التموينية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والشوادر المخصصة لطرح اللحوم والسلع الغذائية، للتأكد من توافر المنتجات بالكميات المناسبة، ومتابعة جودة المعروض وصلاحيته، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب.

وشدد الدكتور شريف فاروق على استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والسلع الغذائية الأساسية عبر المنافذ التابعة للوزارة والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسر المصرية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

كما وجه الوزير بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة والتأكد من توافر أرصدة الدقيق التمويني وصرف الحصص المقررة بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون تأثر خلال فترة الإجازة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتوافر السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة.

وفي إطار إحكام منظومة المتابعة، شدد الوزير على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بدواوين مديريات التموين وغرف فرعية بالإدارات التموينية للعمل على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة الموقف التمويني لحظة بلحظة ورصد أي شكاوى أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

كما وجه بمتابعة موقف المواد البترولية وتوافر المنتجات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من انتظام عمليات التداول وتقديم الخدمة للمواطنين دون أي تكدسات أو تجاوزات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين وتوفير احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال أيام العيد.