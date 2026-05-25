الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بيت الزكاة والصدقات يوزع اللحوم على 50 ألف أسرة في 11 محافظة قبل عيد الأضحى

جانب من التوزيع
عبد الرحمن محمد

أعلن بيت الزكاة والصدقات ، عن الانتهاء من عمليات توزيع لحوم الصدقات على نحو 50 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في 11 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية، وجاء هذا التحرك في سياق إنفاذ مبادرة فطارك معانا يوم عرفة، والتي يطلقها البيت للعام الثالث على التوالي تحت الإشراف المباشر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وشهدت الحملة الميدانية توزيع كرتة وزنية بلغت كيلوجراماً واحداً من اللحوم لصالح كل أسرة مستحقة من المقيدين، وذلك في إطار المساعي والجهود المتواصلة التي يبذلها البيت لتعزيز وتحصين مظلة الحماية الاجتماعية، والمساهمة في إدخال البهجة والسرور على قلوب العائلات المستحقة قبل حلول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوزعت النطاقات الجغرافية لعمليات التوزيع لتشمل إحدى عشرة محافظة وهي: الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، ودمياط، والشرقية، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد، واعتمدت فِرَق العمل في خطتها على قواعد بيانات رقمية دقيقة ومحدثة لضمان وصول الدعم العيني لمستحقيه الفعليين بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً.

خطة توزيع اللحوم للأسر المستحقة 
وأفاد بيت الزكاة والصدقات، في بيان رسمي صادق عنه اليوم، بأن أنشطة التوزيع الميداني جرت عبر استهداف مباشر من خلال فرق ومجموعات عمل مدربة خصيصاً لهذا الغرض، مع التطبيق الصارم لكافة معايير الجودة والسلامة والتنظيم المؤسسي، وبما يضمن تسليم اللحوم للمواطنين بآلية لائقة وآمنة، تماشياً مع الرسالة المجتمعية للبيت في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتخفيف عن كاهل الأسر البسيطة، لا سيما بالتزامن مع المواسم والأعياد الدينية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطة تندرج ضمن برنامج إنساني موسع وشامل يهدف لتقديم المساعدات العينية واللحوم للأسر الأكثر احتياجاً في شتى ربوع مصر، مع التركيز على المحافظات الحدودية والمناطق الصحراوية النائية، دعماً للفئات المجتمعية الضعيفة وتعميقاً لروابط التراحم والتكافل بين المواطنين.
ويعكف بيت الزكاة والصدقات في الوقت الراهن على مواصلة وتكثيف الترتيبات الخاصة بملف موسم الأضاحي المبارك، تفعيلاً للمراحل التحضيرية المستهدفة لبدء عمليات ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على العائلات المستحقة في مختلف المحافظات، والمقرر انطلاقها رسمياً عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

 

