وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يُظهر لقطة إنسانية جميلة لشاب يقوم برشّ المياه على الحجاج أثناء أداء المناسك، في محاولة منه لتخفيف شدة حرارة الشمس ورفع المعاناة عنهم خلال الزحام.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يبتسم أثناء تقديمه المياه للحجاج، وسط حالة من الارتياح والامتنان التي بدت على وجوههم، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من المتابعين الذين اعتبروا الموقف تجسيدًا حقيقيًا لمعاني الرحمة والتكافل.

ويأتي هذا المقطع ضمن العديد من المشاهد الإنسانية التي يتم تداولها خلال موسم الحج، والتي تعكس روح التعاون والخدمة المتبادلة بين الحجاج والمتطوعين في أجواء روحانية مميزة.