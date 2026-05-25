رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

على مدار الساعات الماضية، انتشرت العديد من الأقاويل حول حذف جزء من حلقة الفنانة إلهام شاهين، ضمن البرنامج الشهير «مساحة خاصة»، من تقديم الإعلامي اللبناني علي ياسين.


وأفادت الأقاويل أن أسرة الفنان الكبير هاني شاكر اعترضت على إذاعة وصية كان قد كتبها لأحد البرامج، من تقديم الإعلامي علي ياسين، وهو ما جعل البرنامج يقوم بحذفها.

وتواصل «صدى البلد» مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، في حوار يُنشر لاحقًا، حيث كشف تفاصيل القصة الكاملة.

وقال علي ياسين، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: بالفعل حذفنا جزءًا من حلقة الفنانة القديرة إلهام شاهين، وهذا الجزء يتعلق بوصية الفنان الكبير هاني شاكر، وذلك بعد اعتراض ارملته السيدة نهلة على هذا الأمر.


وأضاف علي ياسين: القصة بدأت حين قمنا قبلًا بالتسجيل مع الفنان الكبير هاني شاكر في برنامج سابق لي، وحينها كان من قواعد البرنامج أن يقوم الضيف بكتابة وصيته، ويوقع عليها، وتظل محفوظة حتى وفاته، وبعد ذلك صرفنا النظر عن الاستمرار في تلك الفقرة. وبعد وفاة الفنان هاني شاكر، وأثناء تقديمي برنامجي الجديد «مساحة خاصة»، قررنا أن نذيع الوصية، خاصة مع وجود ضيفة مصرية وصديقة مقربة للعائلة، وطلبنا من إلهام شاهين قراءتها، ولكن بعد عودتها إلى القاهرة أوضحت هذا الأمر للعائلة، وفوجئنا بأن أرملة الراحل ترفض هذا الأمر، وهددت بمقاضاتنا، رغم أن الحق معنا، وكان هناك موافقة من الراحل، ولكن احترامًا للظرف الذي تمر به الأسرة، ولرغبة ضيفة الحلقة إلهام شاهين، وهي صديقة عزيزة عليّ على المستوى الشخصي، قررنا حذف هذا الجزء من الحلقة، رغم أن الوصية كانت في غاية الرقي والجمال


 

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
