مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير

وجه الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، رسالة غامضة، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



وقال مصطفى كامل :"

أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير".

واضاف :"على ما يبدو أنك ترغب في رفع غطاء الستر الذي كشفه الله عنك".

وتابع نقيب المهن الموسيقية :"اما زلت أستعيذ بالله من الشيطان ومن فضحك كما تستحق".

وختم :"أمسكت بكتاب الله زورا وبهتانا والناس صدقتك يا أكبر كذاب في الدنيا".

وكان قد عقد مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس، شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية وأصحاب المعاشات والأرامل، وذلك في إطار خطة النقابة المستمرة لتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للأعضاء.



وأسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأعضاء صحيًا واجتماعيًا، حيث أعلن المجلس زيادة المعاشات اعتبارًا من استحقاق شهر يونيو المقبل بنسبة 10%، ليصل المعاش إلى 2750 جنيهًا، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية.