القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال العيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:

• أول أيام عيد الأضحى: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

• باقي أيام عيد الأضحى عدا اليوم الجمعة: يبدأ التعامل مع الجمهور من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة الثانية عشرة مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية (المولات) والأندية والموانئ الجوية والبحرية بالمواعيد المقررة بتلك الجهات.